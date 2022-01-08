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​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни

Среди городов с самым высоким качеством жизни Сургута нет

​Нижневартовское ЖКХ — лучшее в стране? Опубликован очередной рейтинг городов с высоким качеством жизни
Фото: pixabay.com

Система ЖКХ в Нижневартовске — одна из лучших в стране: к такому выводу пришли специалисты Финансового университета при правительстве РФ, которые подготовили рейтинг городов страны с самым высоким качеством жизни. В лидеры вывели Москву, Санкт-Петербург, Грозный, Магнитогорск и Владимир.

Рейтинг считали по множеству параметров, не только качество ЖКХ: здесь и уровень дохода населения, и интерес к культурным ценностям, и оценка качества медицинского обслуживания населения, и качество среднего и высшего образования, и многое другое. По каждому из этих параметров выбирались свои лидеры — увы, среди городов Югры в рейтинге в итоге засветился лишь Нижневартовск. Претензий к местной коммуналке нет у вартовчан, а также жителей Грозного, Иркутска, Махачкалы и Екатеринбурга.

Заметим, что накануне Нижневартовск возник в новостных лентах с новостью о коммунальной аварии — в подвале одного из домов прорвало трубу, и жильцы некоторое время провели без воды.


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Сегодня в 14:50, просмотров: 307, комментариев: 1
Комментарии:
Alkonowa1ow
Сегодня в 15:11
Сколько СТС заплатила за «лучшее ЖКХ в стране в Нижневартовске» Финансовому университету при Правительстве РФ и за чей счёт эта показуха?

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