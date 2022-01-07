В Нижневартовске на улице Пермской произошел порыв трубы водоснабжения

Накануне вечером, 6 января, в Нижневартовске на улице Пермской, 3, в подвале прорвало трубу. Жители остались без воды, которая, в свою очередь, обильно выливалась на улицу и проходящую рядом дорогу, замерзала и создавала потенциально опасную ситуацию. Как сообщает администрация Нижневартовска в своих социальных сетях, водоснабжение для жильцов восстановили к 23 часам (при помощи резервных мощностей) того же дня, до этого их обеспечивали подвозной водой. О том, повлияла ли авария на отопление дома (а в Нижневартовске в эту ночь было почти 30 градусов мороза), ничего не сообщается.

Параллельно спецтехника отчистила дорогу от образовавшейся там ледовой корки, которая могла привести к ДТП или падениям людей.