Часть светофоров в Нижневартовске перенастроят

На некоторых участках нижневартовских дорог будет пересмотрен режим работы светофоров. Такое поручение дал глава города с целью увеличить пропускную способность перекрестков. Перенастройка запланирована на первый квартал 2022 года.

«Для выполнения этой задачи необходимо произвести расчеты на загруженных перекрестках города. Для того, чтобы показатели были объективными, эту работу специалисты будут проводить после новогодних праздников, когда спадет количество транспорта», – пояснил заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях.