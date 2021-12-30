Улицу Пикмана в Нижневартовске закроют для транспорта в новогоднюю ночь

В Нижневартовске в новогоднюю ночь перекроют автомобильное движение по ул. Пикмана. Это будет сделано «для обеспечения безопасности граждан», сообщили в пресс-службе администрации города.

«В ночь с 31 декабря на 1 января в период с 22 часов до 2 часов 30 минут будет перекрыта для движения автотранспорта улица Г. И. Пикмана (от улицы Мусы Джалиля до проспекта Победа)», - говорится в сообщении.

Вартовчан просят заблаговременно планировать маршрут своего движения и соблюдать правила дорожного движения.

Также в новогоднюю ночь на площади нефтяников в Нижневартовске установят рамки металлоискателя для обеспечения безопасности граждан.