Гендиректор югорской нефтяной компании заплатит 20 млн рублей за взятку чиновнику

На 20 млн рублей оштрафована глава ООО «НефтеСервис» из Нижневартовска Екатерина Симакова, ранее арестованная по обвинению в уклонении от уплаты налогов. Штраф назначен за то, что глава нефтяной компании дала взятку начальнику управления Пенсионного фонда Нижневартовска Юрию Гончаруку, сообщили в пресс-службе окружной прокуратуры.

По данным ведомства, в период с ноября 2015 года по июнь 2016-го Симакова передала Гончаруку свыше 2 млн рублей за общее покровительство и непроведение проверок в отношении организации.

«Мировой судья признал юридическое лицо виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 20 млн рублей, - говорится в сообщении прокуратуры. - На имущество юридического лица наложен арест».

Кроме того, в отношении Екатерины Симаковой и Юрия Гончарука возбуждены и расследуются уголовные дела о даче и получении взятки в особо крупном размере.

Напомним, Екатерину Симакову задержали в конце октября в Сочи при попытке перейти границу России с Абхазией. Женщину отправили в СИЗО. Помимо дачи взяток она обвиняется в уклонении от уплаты налогов в размере 590 млн рублей.