В убийстве вартовчанина, совершенном в 2003 году, подозревают жителя Тюмени

Следователи Нижневартовска нашли подозреваемого в убийстве, совершенном в 2003 году. Труп погибшего обнаружили в озере Карасевое и долгое время не могли установить его личность, круг его окружения и обстоятельства смерти. Несмотря на то, что родственники потерпевшего обратились с заявлением о безвестном его исчезновении, опознать тело не представлялось возможным.

«Лишь с появлением возможности генотипоскопической идентификации, следователям удалось установить личность мужчины, им оказался житель Нижневартовска 1972 года рождения», – комментирует пресс-служба регионального СКР.

По версии следствия, горожанина убил его знакомый. Тот пригласил приятеля на рыбалку, задушил его, а затем привязал к его трупу кирпичи и сбросил в водоем. Убийство было совершено из желания завладеть квартирой: злоумышленник забрал паспорт и ключи у своей жертвы, а затем сдал квартиру посторонним людям.

Следственными действиями и оперативно-разыскными мероприятиями установлено место жительства подозреваемого в городе Тюмень, откуда он доставлен в Нижневартовск и по ходатайству следователя заключен под стражу.

«Мужчине предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «з» ч.2 ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных побуждений). По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, расследование продолжается», – сообщает СК Югры.