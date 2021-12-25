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Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International

Альберт Батыргазиев победил венесуэльца и получил пояс IBF International

Нижневартовский боксер стал обладателем пояса IBF International

Боксер из Нижневартовска Альберт Батыргазиев стал обладателем пояса IBF International в полулегком весе. Он смог победить спортсмена из Венесуэлы Франклина Манзанилла в четвертом раунде на арене УСК «Крылья Советов» в Москве.

«Для меня это очень важная победа: идём дальше к цели!» – написал Баиыргазиев на своей странице в Instagram.

Напомним, в августе боксер завоевал золото в весовой категории до 57 кг на Олимпийских играх. Также в этом году он получил звезду на аллее славы и стал мужчиной года по версии журнала GQ.


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Сегодня в 09:50, просмотров: 310, комментариев: 0
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