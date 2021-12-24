В Нижневартовске представили концепт благоустройства Комсомольского озера

В администрации Нижневартовска состоялась презентация проекта благоустройства Комсомольского озера. Цель обновления – сформировать удобную и безопасную среду для одного из знаковых и любимых мест горожан.

«Благоустройство данной территории не отвечает требованиям сегодняшнего дня – не хватает прогулочных зон, есть постоянное пересечение потоков отдыхающих и спортсменов на пешеходных дорожках. Озеленение также нуждается в обновлении», - отметил председатель общественного совета при департаменте строительства администрации Нижневартовска Александр Юденков.

Проект благоустройства предусматривает создание новых объектов для отдыха, оздоровления, развлечения. Например, могут появиться пункт проката лодок и катамаранов и зоны для занятия экстремальными видами спорта – виндсерфингом, роллер-спортом. Для самых маленьких – тематические детские зоны. Также в планах – строительство центра с бассейном, фитнес залом и пунктом проката.

Сейчас ведутся переговоры с потенциальным инвестором и прорабатывается система взаимодействия, уточнил замглавы города, директор департамента строительства администрации города Виктор Ситников. Также рассматриваются варианты участия в региональных и федеральных программах финансирования.