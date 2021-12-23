В Нижневартовске перед судом предстала дознаватель МВД за фальсификацию доказательств

В Нижневартовске вынесен приговор дознавателю отдела дознания городского отдела полиции УМВД России. Суд признал 41-летнюю женщину виновной в фальсификации доказательств по уголовному делу лицом, производящим дознание.

Установлено, что в период с сентября 2017 года по декабрь 2018-го подсудимая, занимаясь тремя уголовными делами, не провела по ним фактические допросы свидетелей, выемку и осмотр документов, имеющих доказательственное значение. При этом она составила протоколы допросов свидетелей и ряд постановлений и протоколов следственных действий, описав несоответствующие действительности обстоятельства. В документах она расписалась вместо свидетелей и понятого.

Суд вынес приговор с учетом того, что ранее дознаватель была не судима и воспитывает малолетних детей. Полицейской назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на два года.