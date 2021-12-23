Школьники Нижневартовска во время эвакуации случайно поставили рекорд округа по длине хоровода

В лицее №1 Нижневартовска проведена плановая эвакуация учащихся. Видео со двора учебного заведения распространили в социальных сетях, сообщив, что это флешмоб. Журналисты телеканала N1 окрестили шествие самым большим хороводом в Югре.

«На данный момент это самое крупное образовательное учреждение в городе. Детей много - более 1700 учащихся. В рамках плановой эвакуации дети вышли на улицу и отработали вариант передвижения в эвакуационный пункт. Аналогичная тренировка пройдет также и для детей, которые обучаются во вторую смену. Учебная эвакуация первой смены, по оценке директора Лицея №1 им. А.С. Пушкина, прошла удовлетворительно», - сообщили siapress.ruв пресс-службе администрации города.