Олимпийский чемпион из Нижневартовска получил премию «Серебряная лань»

Олимпийским чемпион из Нижневартовска Максим Храмцов стал лауреатом премии «Серебряная лань». Эта награда присуждается только 10 лучшим спортсменам – их выбирают по результатам опроса Федерации спортивных журналистов России.

Напомним, что Храмцов завоевал золото по тхэквондо среди мужчин в весовой категории до 80 килограмм на Олимпиаде в Токио и, тем самым, стал первым в истории России олимпийским чемпионом в данном виде спорта. Он смог победить иорданца Салеха Аль-Шарабати со счетом 20:9.

Напомним, что победа на Олимпийских играх также сыграла роль в получении номинации «Мужчина года» по версии журнала GQ и номинирование на звание «Гордость России».