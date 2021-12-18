Урбанист Илья Варламов прокомментировал видение будущего Нижневартовска, которое представил новый мэр города

Иллюстрация «Нижневартовск 2070» из презентации нового главы города Дмитрия Кощенко подверглась жесткой критике со стороны интернет-сообщества — участвуют все, и не только вартовчане. Так, блогер-урбанист Илья Варламов высмеял видение будущего города новым мэром предельно зло.

«В общем, если все пойдет по плану Дмитрия Кощенко, то через 50 лет город будет стоять на пне с грибами, а вместо советских панелек панораму украсят стеклянные иглы небоскребов. Тут явно не обошлось без отдыха в Дубае», — язвительно прокомментировал москвич, отметив, что все это «будущее» — на самом деле прошлое.

«В целом эта картинка очень показательная, — продолжает Варламов. — На ней хорошо видно, как люди, управляющие нашими городами, видят будущее. А видят они его так, как его видели 100 лет назад. Именно тогда молодые советские архитекторы рисовали все эти небоскребы и широченные спирали дорог».

Урбанист заметил, что все управленцы в России так или иначе мечтают о Дубае — забывая, что это «ужасно агрессивный, некомфортный и несправедливый город».

Напомним, что картинку будущего Нижневартовска Дмитрий Кощенко представил в рамках своей презентации о концепции развития города в ближайшие 50 лет, которую смотрела, в том числе и губернатор Югры Наталья Комарова. Пользователи интернета заметили, что скандальный слайд даже не нарисован специально к презентации, а просто взят из интернета. В самой администрации прокомментировали, что изображение является просто абстрактной иллюстрацией города — концепцию развития Нижневартовска оно не отражает.