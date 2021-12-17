В Нижневартовске задержали мужчину с особо крупной партией «синтетики»

В Нижневартовске задержали мужчину, который вез на автомобиле особо крупную партию синтетического наркотика. Возбуждено уголовное дело по статье о «незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств». В совершении преступления подозревается 47-летний неработающий уроженец Иркутской области, который ранее к уголовной и административной ответственности не привлекался.

При осмотре его автомобиля полицейские обнаружили и изъяли четыре пакета с кристаллообразным веществом светлого цвета. Недалеко от машины оперативники обнаружили еще пять пакетов, содержащих аналогичное вещество.

«Часть изъятого была направлена на экспертизу, которая показала, что в его состав входит наркотическое средство – а-pvp. Общая масса составила около 5 кг», - сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Установлено, что злоумышленник прибыл из соседнего региона с целью распространения наркотиков с помощью «закладок» в Нижневартовске. Мужчину заключили под стражу. Его автомобиль помещен на штрафстоянку.