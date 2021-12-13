Власти Нижневартовска выделили свыше 300 млн рублей на второй этап улицы Нововартовская

На 2022–24 годы в Нижневартовске предусмотрено финансирование порядка 310 млн руб. на строительство второго этапа улицы Нововартовская. Речь идет об участке от ул. Салманова до ул. Энтузиастов протяженностью более полукилометра. Заключить контракт на строительство планируется в первом квартале 2022 года, сообщил депутат думы Нижневартовска Дмитрий Великий.

«Завершение и ввод в эксплуатацию первого этапа этой улицы (от Героев Самотлора до Салманова) состоялось в этом году. Мы ввели 609 метров дороги по Нововартовской, а в 2022 планируем еще 519», - отметил он.

Проект улицы Нововартовская презентовали в 2018 году. Протяженность проектируемого участка составила почти 3,3 км. Проект предусматривает строительство дороги, обустройство ливневой канализации, освещение, озеленение прилегающей территории, оборудование остановочных павильонов.

Всего за три года, по данным администрации, в Нижневартовске построено порядка 3 км магистралей, отремонтировано около 44 км.