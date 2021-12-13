В Нижневартовске приступили к строительству детсада на 320 мест

В квартале №21 Нижневартовска началось строительство детского сада на 320 мест. Сдача объекта запланирована на сентябрь 2023 года, сообщил глава города Дмитрий Кощенко на заседании окружного штаба по вопросам возведения объектов капитального строительства.

«Стоимость реализации проекта составляет более 620 млн рублей. Заключены муниципальные контракты по строительству объекта – подрядчиками выступают компания «ПромТех – Сибирь» из Тюмени и компания «Уралкомплексстрой» из Кургана», – отметил Дмитрий Кощенко.

Участники заседания также рассмотрели вопрос о строительстве общеобразовательной школы на 1125 учащихся в квартале №25. По словам главы города, подготовительные работы завершены. «Строители ведут мероприятия по устройству железобетонного каркаса, лестниц, кирпичной кладке стен, отделке помещений. Общая готовность объекта составляет 37,15 %», – уточнил Дмитрий Кощенко.