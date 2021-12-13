В Нижневартовске произошел пожар в многоэтажном жилом доме

Вечером в воскресенье, 12 декабря, в Нижневартовске произошел пожар в дома №2 на улице Нефтяников. Возгорание случилось на балконе 11-го этажа.

«В 20.30 поступило сообщение о возгорании на балконе жилого дома. Из здания эвакуировано 16 человек. Возгорание было локализовано в 21.15, открытое горение было ликвидировано в 21.20. По вызову от подразделений МЧС России привлекалось 20 человек личного состава и 5 единиц техники. Причина возгорания устанавливается органами дознания», - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Югре.

По данным телеграм-канала «Сейчас Нижневартовск», в результате пожара уничтожены два балкона, одна квартира закопчена по всей площади.

Утром 13 декабря жители дома на Нефтяников, 2 жаловались в социальных сетях, что после вчерашнего пожара у них до сих пор нет холодной воды. Управляющая компания «Жилищный трест №1» возобновит подачу воды до 14 часов. В настоящее время ведутся работу, сообщили siapress.ru коммунальщики. К дому будет выставлена водовозка с питьевой водой.