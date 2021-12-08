Первый рейс в Тобольск из Нижневартовска намечен на 10 января

Из Нижневартовска в Тобольск можно улететь самолетами «ЮТэйр» по понедельникам, четвергам и субботам в 12 часов 55 минут. По информации пресс-службы мэрии, первый рейс запланирован на 10 января. Путь займет чуть больше часа.

«С открытием нового аэропорта в Тобольске у нас появилась возможность расширить количество авиационных маршрутов для обеспечения связи городов ХМАО с югом Тюменской области. Благодаря многолетней системной политике по запуску маршрутов в Западной Сибири Utair получил от авиационных властей субсидии на выполнение рейсов из Сургута и Нижневартовска», — пояснил президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.

Напомним, что авиарейсы в Тобольск также открыты из Сургута. Эти маршруты будут субсидироваться.