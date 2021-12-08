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Мэрия Нижневартовска выплатила ребенку 100 тысяч рублей за травмы на строительной площадке

Жительница Нижневартовска добилась компенсации морального вреда за травмирование своего ребенка

Мэрия Нижневартовска выплатила ребенку 100 тысяч рублей за травмы на строительной площадке
pixabay.com

Администрация Нижневартовска выплатила компенсацию за травмирование десятилетнего ребенка на объекте незавершенного строительства. С соответствующим иском в суд обратилась прокуратура города.

Инцидент произошел в июле 2020 года. Мальчик вместе с другими детьми находился на строительной площадке, расположенной рядом с детским спортивным учреждением. Ребенок в ходе игры упал и получил травмы. Ему пришлось длительное время лечиться в медучреждении.

По данным прокуратуры, собственником объекта незавершенного строительства является администрация Нижневартовска. В нарушение требований закона чиновники не законсервировали и не огородили стройку, что привело к созданию условий, опасных для жизни и здоровья детей.

Прокурор города направил в суд исковое заявление о взыскании с администрации компенсации морального вреда. Суд удовлетворил иск и взыскал с мэрии 100 тыс. руб. Строительная площадка, где травмировался ребенок, огорожена застройщиком в соответствии со строительными нормами и правилами.


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Сегодня в 11:35, просмотров: 202, комментариев: 0
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