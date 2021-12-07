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Житель Нижневартовска поджег чужой автомобиль из-за стычки на дороге

Жителя Нижневартовска лишили свободы за поджог автомобиля

Житель Нижневартовска поджег чужой автомобиль из-за стычки на дороге
pixabay.com

В Нижневартовске вынесен приговор местному жителю. Суд признал его виновным в умышленном повреждении чужого имущества, повлекшем причинение значительного ущерба, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Инцидент произошел в марте этого года на одной из автомобильных парковок Нижневартовска. Подсудимый облил бензином автомобиль Hyundai, принадлежащий ранее незнакомому ему водителю, и поджег его. Причиной для поджога стала конфликтная ситуация на дороге – подсудимый решил, что водитель корейского авто создал аварийную ситуацию.

«В результате потерпевшему причинен материальный ущерб на сумму свыше 930 тыс. руб., который подсудимым частично возмещен», - уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд назначил виновному наказание в виде 2 лет лишения свободы.


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Сегодня в 10:42, просмотров: 178, комментариев: 0
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