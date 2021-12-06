Эксперты назвали ПК «Русский капитал» финансовой пирамидой

Эксперты Банка России выявили в работе потребительского кооператива (ПК) социально-экономических программ для пайщиков «Русский капитал» признаки финансовой пирамиды. Об этом siapress.ruсообщили в пресс-службе тюменского отделения ЦБ РФ.

«В деятельности компании обнаружены признаки финансовой пирамиды, она внесена в список компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке. В рекламе кооператив предлагает гражданам вложить свои средства по различным программам с доходностью до 13 процентов годовых. Компания имеет офисы в Москве и еще в трех городах России, но не ведет производственной, закупочной, торговой и иной деятельности, предусмотренной законом «О потребительской кооперации». А деньги вкладчикам выплачиваются за счет средств новых инвесторов», - рассказали в тюменском отделении Банка России.

ПК «Русский капитал» работает в Нижневартовске и активно привлекает средства югорчан.

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