16+
Логотип Сиапресс
USD  73,6694   EUR  83,1138  

Новости

Больше новостей
Как вам новогоднее оформление Сургута?
Комментировать
0
Следует ли вообще отменять концерты какого бы то ни было исполнителя?
Комментировать
1
Концерт Инстасамки: вы бы отменили?
Комментировать
0
Больше опросов

​Сургут и Нижневартовск померили тропинками

Вартовчнае недовольны уборкой снега и завидуют жителям Сургута

​Сургут и Нижневартовск померили тропинками
Фото: siapress.ru

Паблики городов Югры традиционно заполонили жалобы на уборку снега на дорогах, во дворах и в общественных местах. Люди не просто жалуются, а сравнивают муниципалитеты между собой.

Так, в телеграм-канале нижневартовского телеканала «Мегаполис» опубликовано два видео – заснеженные тротуары в Нижневартовске и в Сургуте. «Вместо тысячи слов – 2 видео. Как убирают снег в Нижневартовске и в Сургуте. А вы довольны своими тротуарами?», - подписаны ролики.

Сравнение явно не в пользу столицы Самотлора. Между тем, в городской мэрии напомнили, что на Нижневартовск с начала декабря выпало 60 процентов от месячной нормы осадков. «Дорожные службы работают в усиленном режиме. В первую очередь после обильных снегопадов расчищают городские дороги, поскольку это вопрос обеспечения безопасности. Большинство улиц города сейчас очищены и дорожные службы приступили к очистке тротуаров по всему городу от снега», - подчеркнули в департаменте общественных коммуникаций.

Стоит отметить, что не все сургутяне тоже в восторге от уборки снега. Ранее в мэрии Сургута подробно рассказали, что делать, если двор или бесхозный проезд вовремя не чистят.


нравится (0) не нравится (12)
Сегодня в 15:34, просмотров: 287, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Депутат думы Мегиона Шамиль Даминов умер от коронавируса 1045
  2. ​Актировка: 1-8 классы второй смены 717
  3. ​Анну Семенович удивила зима в Сургуте. «Снега просто по колено!» 614
  4. ​Рудион обозрела XXIV 533
  5. ​Что позволяет жителям Нефтеюганска ездить на общественном транспорте с комфортом 461
  6. ​В Нефтеюганске пенсионер сбил девочку-подростка на пешеходном переходе 452
  7. Для россиян приготовили штрафы за самовольное остекление балконов 446
  8. Настоящий декабрь вернулся в Сургут 423
  9. Спасатели Югры достали из поврежденного аварией авто водителя 412
  10. ​Максим Галкин сделал педикюр. Получилось красиво 399
  1. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 5567
  2. ​Умерла Нина Ургант 3529
  3. ​Бывший директор структуры «Роснефти» в Югре пойдет под суд за подкуп 3349
  4. ​В Нижневартовске выбрали нового главу 3066
  5. ​Выходец из Сургута нашёл 600 млрд для строительства частной дороги в Китай 3050
  6. ​Куратора больницы-долгостроя в Нижневартовске обвинили в получении еще одной взятки 2776
  7. В Сургуте группа мужчин теребит органы из-за концерта Инстасамки 2724
  8. В Нефтеюганске врачей, лечащих пациентов с ковидом, хотят награждать нагрудным знаком 2688
  9. Родители девушки, погибшей в страшном ДТП под Сургутом, нуждаются в поддержке 2615
  10. Добровольцы и силовики Нефтеюганска до сих пор ищут пропавшего юношу 2556
  1. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 10545
  2. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 10092
  3. На югорской трассе иномарка столкнулась с «КАМАЗом»: один человек погиб 8781
  4. В Сургуте после смерти медсестры больницы возбуждено уголовное дело 7898
  5. ​В четырех муниципалитетах Югры введен режим самоизоляции для непривитых граждан 7593
  6. Пенсионер, попавший под колеса Лады в Нефтеюганске, получил травмы 6141
  7. Водитель кроссовера спровоцировал смертельное ДТП под Сургутом // ВИДЕО 6139
  8. ​Вартовчане сняли на видео даму с котомками и сворой бездомных псов: «И это у детского сада!» 6132
  9. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 5875
  10. ​Анатолий Нечушкин: «Если бы я не притащил сюда электростанцию, то судьба города была бы другой. И вы бы сейчас здесь не сидели» // ВИДЕО 5567

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика