Прокурор ХМАО помог сотрудникам УК в Нижневартовске получить зарплату

Прокуратура ХМАО выявила нарушения трудового законодательства в деятельности АО «Управляющая компания № 2» в Нижневартовске.

Как сообщили в окружном надзорном ведомства, предприятие задолжало своим работникам свыше 2 млн руб. На долги по зарплате сотрудники УК пожаловались в ходе встречи с прокурором округа.

По постановлению прокуратуры Нижневартовска юрлицо привлечено к административной ответственности, в адрес руководителя внесено представление. Кроме того, прокурор округа объявил руководителю УК предостережение о недопустимости нарушения закона.

«Принятые меры позволили полностью погасить образовавшуюся перед работниками организации задолженность по заработной плате», - уточнили в окружном надзорном ведомстве.