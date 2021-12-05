Полиция Нижневартовска начала проверку из-за выброшенных на мороз щенят

Полиция Нижневартовска проверяет информацию о выброшенном на мороз мешке с 20 щенятами.

Животных обнаружили волонтеры. «В Нижневартовске кто-то выкинул мешок с живыми щенками. Находку обнаружили волонтёры, насчитали 20 животных. Сейчас маленьких пёселей подкармливают добровольцы», - сообщил ранее телеканал «Мегаполис».

В России предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: «Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет».