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​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят

Полиция Нижневартовска начала проверку из-за выброшенных на мороз щенят

​В Нижневартовске выкинули на мороз 20 щенят
Видео: vk.com/megapolis_hd

Полиция Нижневартовска проверяет информацию о выброшенном на мороз мешке с 20 щенятами.

Животных обнаружили волонтеры. «В Нижневартовске кто-то выкинул мешок с живыми щенками. Находку обнаружили волонтёры, насчитали 20 животных. Сейчас маленьких пёселей подкармливают добровольцы», - сообщил ранее телеканал «Мегаполис».

В России предусмотрена уголовная ответственность за жестокое обращение с животными: «Жестокое обращение с животными наказывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до шести месяцев, либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок до одного года, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо арестом на срок до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трех лет».


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Сегодня в 11:19, просмотров: 559, комментариев: 1
Комментарии:
Albert Leonov
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Сегодня в 12:05
Не пойму, чего жестокого?! Их на свободу отпустили в естественную среду обитания. Чего делать из мухи слона?! Полиции больше занятся нечем?! Мало неблагополучных семей в Нижневартовске? Или преступность закончилась? Профилактикой занимаются, ходят проверяют, беседуют..

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