Дмитрий Кощенко стал главой Нижневартовска

Главой Нижневартовска избран Дмитрий Кощенко – за него отдано все голоса депутатов местной думы.

Заседание городского парламента состоялось в пятницу, 3 декабря. Претенденты на пост главы в прямом эфире представили свои программы развития муниципалитета.

«Нам необходимо дальше двигаться, развивать города, создавать комфортные условия для вартовчан. В своем выступлении я акцентировал внимания на ряд направлений, которым необходимо уделить особое внимание. В частности, молодежное направление должно стать в работе администрации одним из основных. Необходимо создавать рабочие места для молодых людей и одновременно не следует забывать о пространстве для досуга. Конечно будем продолжать то, что уже начато: поддерживать и развивать малый и средний бизнес, Марафон благоустройства, создавать современные общественные пространства», - сказал Дмитрий Кощенко после завершения внеочередного заседания Думы Нижневартовска.

Заместитель главы города по финансам Дмитрий Кощенко исполнял обязанности главы города с мая 2021 года – после отставки Василия Тихонова.