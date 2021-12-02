В Нижневартовске нетрезвый водитель автобуса учинил аварию на остановке

В Нижневартовске проводится проверка по факту аварии с участием нетрезвого водителя автобуса. ДТП произошло, когда водитель рейсового автобуса №5 разворачивался на конечной остановке. Мужчина не справился с управлением и въехал в припаркованный автомобиль.

«44-летний мужчина, управляя маршрутным автобусом „МАЗ“, по предварительным данным, при движении задним ходом совершил столкновение с припаркованным транспортным средством „Тойота“», - сообщили в УМВД по ХМАО Ura.ru.

По данным ведомства, произведенное освидетельствование показало, что в момент аварии водитель был нетрезв.

Уточняется, что пассажиров в салоне автобуса не было. Решается вопрос о привлечении водителя к административной ответственности.