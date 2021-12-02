В деле директора филиала УКСа ХМАО в Нижневартовске выявлен новый эпизод о взяточничестве

Директор филиала окружного Управления капитального строительства в Нижневартовске Александр Макариков обвиняется в получении еще одной взятки. Новый эпизод выявлен в ходе ранее возбужденного против него уголовного дела о получении взятки в особо крупном размере.

По данным СУ СКР по ХМАО, в период с декабря 2020 по июль 2021 года обвиняемый, находясь в Москве, получил взятку в размере 1,5 млн руб. от поставщика оборудования для строящейся в Нижневартовске больницы на 1 100 мест.

«Указанные денежные средства получены в качестве взятки за содействие в выигрыше поставщиком конкурса и последующее лояльное отношение к выполнению условий контракта», - уточнили в ведомстве.

По данному факту в отношении обвиняемого и его 37-летнего посредника возбуждено уголовное дело о получении взятки и посредничестве во взяточничестве в особо крупном размере.

Напомним, об аресте Александра Макарикова и выдвинутом против него обвинении в СК сообщили на прошлой неделе. По данным следствия, чиновник получил 35 млн руб. от представителей подрядчика, получившего госконтракт на поставку оборудования для строящейся в Нижневартовске больницы. В ходе следственных действий у Макарикова изъяли деньги в размере свыше 14 млн руб., также наложен арест на его счета в банке, где хранятся 20 млн руб.