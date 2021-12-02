В столице Югры в первый день зимы выпало свыше 10 мм снега

В Ханты-Мансийске в первый день зимы, 1 декабря, выпало рекордное количество снега за всю историю метеонаблюдений. Об этом сообщила начальник отдела метеопрогнозов Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Татьяна Соколова.

«Рекордное количество осадков выпало в Ханты-Мансийске именно на дату 1 декабря - 10,2 мм. Прежний рекорд был зафиксирован 1 декабря 1992 года - 5,7 мм», - сказала Соколова «Интерфаксу».

Она добавила, что нынешний рекорд поставлен за всю историю метеонаблюдений, а это «почти 100 лет».

А вот жители Сургута радуются плюсовым температурам. Но надолго такая погода не задержится в городе – уже с завтрашнего дня похолодает до -4.