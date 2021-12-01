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Суд признал сотрудника управления по дорожному хозяйству Нижневартовска виновным во взяточничестве

Признанный виновным в коррупции сотрудник управления по дорожному хозяйству Нижневартовска получил штраф

Суд признал сотрудника управления по дорожному хозяйству Нижневартовска виновным во взяточничестве
СУ СКР по ХМАО

Нижневартовский городской суд вынес приговор начальнику производственного отдела Управления по дорожному хозяйству и благоустройству Нижневартовска. Он признан виновным в получении взятки в крупном размере за общее покровительство по службе, сообщили в прокуратуре ХМАО.

Суд установил, что чиновник потребовал у директора подрядной организации взятку в размере свыше 800 тыс. руб. За денежное вознаграждение он обещал оказывать покровительство по службе.

В январе 2021 года подсудимый получил от директора компании часть взятки в сумме 177 тыс. руб. в рамках заключенного контракта по восстановлению дорожных ограждений на пешеходных переходах в Нижневартовске.

«Передача денег, предназначавшихся в качестве взятки, происходила под контролем правоохранительных органов, после которой начальник производственного отдела был задержан», - уточнили в прокуратуре.

Суд назначил чиновнику наказание в виде штрафа в размере 2,7 млн руб. Также он лишен права занимать определенные должности на государственной службе или в органах местного самоуправления на срок 7 лет.

Напомним, сотрудника управления по дорожному хозяйству Нижневартовска задержали в конце января. Во время следствия его имущество на сумму более 12 млн руб. было арестовано.


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Сегодня в 09:53, просмотров: 175, комментариев: 0
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