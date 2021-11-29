Представитель Кадырова в Югре: избиение девочки-подростка в Нижневартовске произошло по национальному признаку

В Нижневартовске несколько учеников средней школы стали участниками конфликта. Потасовка произошла между детьми 10-13 лет. Видео драки распространяют в социальных сетях, а инцидентом заинтересовались федеральные СМИ. Общественник и правоохранительные органы разошлись во мнении, имеет ли подростковая драка национальную подоплеку.

Что случилось

22 ноября группа подростков, как сообщается в местных тг-каналах избила пятиклассницу. Опубликованное видео не позволяет достоверно восстановить картину произошедшего. Видно, что группа детей собралась в кучку, одного из них толкают чуть ли не под колеса автомобиля. Водитель машины выходит и разнимает подростков.

По данным «Местного времени» ситуация заключалось в следующем: «Школьница возвращалась домой, по пути ей встретилась группа ребят. В их числе и брат девочки из параллельного класса, который подставил подножку. После началась перепалка и потасовка, в результате которой парень угодил девочке в нос».

Комментарий УМВД Югры

«Полиция Нижневартовска разбирается в обстоятельствах инцидента, произошедшего 22 ноября с участием 5 детей в возрасте от 10 до 13 лет. В настоящее время изучаются видеозаписи, на которые попала потасовка несовершеннолетних. Установлено, что участники конфликта ранее не были знакомы, причиной инцидента стало желание 10-летнего мальчика подшутить над девочкой. Родители школьников привлечены к административной ответственности по ст.5.35 КоАП РФ», - сообщила официальный представитель окружного ведомства Ольга Абмайкина.

Позиция представителя Кадырова в Югре

Представитель главы Чечни Рамзана Кадырова в ХМАО Адлан Орзалиев выступил с обращением к губернатору Югры Наталье Комаровой. «В Нижневартовске произошло избиение несовершеннолетней девочки-чеченки 13 лет по национальному признаку по предварительному сговору. Девочку унижали, оскорбляли, плевали на нее. Пострадавшая находится в больнице с разбитым носом и сотрясением мозга», — заявил он Ura.ru и потребовал, чтобы детей и их родителей привлекли к ответственности.

При этом «Местное время» уточняет, что в окружной клинической детской больнице о пациентке в возрасте 13 лет и травмами, описанными в посте Адлана Орзалиева, ничего не известно.

Реакция соцсетей

Большинство жителей Нижневартовска и пользователей соцсетей из других городов обратили внимание на то, что конфликты между подростками случаются часто. Многие высказали сомнение, что конфликт произошел на национальной почве.

Источник Ura.ruв силовых структурах так описал произошедшее: «Участники драки обучаются в одной школе и после уроков один из них поставил пострадавшей подножку, а та, упав, начала оскорблять стоящих вокруг подростков. В итоге завязалась перепалка, которая не содержала оскорблений по национальному признаку, но в ходе ссоры школьница поругалась еще и со своей знакомой. На защиту второй девушки встал ее брат, и все закончилось дракой между ним и первой школьнице, а затем их разняли».

Интересно, что только после публикации обращения Адлана Орзалиева в одном из тг-каналов появилась позиция знакомых семьи, которые также якобы утверждают, что «была травля на фоне национальной принадлежности». Также уточняется, что девочка сирота и воспитывается бабушкой.