Нижневартовские врачи восстановили ноги 13-летнему пациенту с ДЦП

Нижневартовские врачи помогают вернуть 13-летнему ребенку возможность ходить. У юного Марата ДЦП – из-за болезни мышцы спазмировались, он испытывал сильную боль и больше не мог выпрямлять ноги. В дальнейшем такое состояние грозило деформацией суставов.

Хирурги-травматологи с помощью современных технологий успешно восстановили искривленные ноги пациента без тяжелых последствий. Совсем скоро мальчик начнет учиться ходить.

«Никто не говорит о том, что мы делаем операцию и готовим из детей олимпийских чемпионов. Наша задача – вернуть то, что было до того, как появились эти деформации. Эта методика помогает решить все проблемы на нижних конечностях и социальные аспекты: пропуски в школе, больничные сразу уменьшаются», – рассказал и. о. заведующего травматолого-ортопедическим отделением Нижневартовской ОКДБ Иван Тетюшев.