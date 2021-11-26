Директор управления капстроительства в Нижневартовске арестован за получение многомиллионной взятки

В Нижневартовске арестован директор филиала «Управления капитального строительства» Александр Макариков. Он обвиняется в получении взятки в размере 35 млн руб., сообщает со ссылкой на источник в силовых структурах региона «Коммерсантъ».

По версии следствия, Макариков получил взятку за лоббирование интересов коммерческой организации при заключении и реализации госконтракта по строительству больницы в Нижневартовске.

«Сейчас следствие проводит мероприятия, направленные на установление иных эпизодов противоправной деятельности Александра Макарикова и иных лиц», — уточнил источник.

Напомним, многопрофильную центральную больницу на 1 100 коек в Нижневартовске возводят более 10 лет. Завершение строительства медучреждения запланировано на второй квартал 2022 года, ранее сообщила губернатор Югры Наталья Комарова.