За сутки в Югре коронавирусом заболели 240 человек, умерли – девять

За минувшие сутки в Югре зарегистрировано 240 новых случаев COVID-19 в 21 муниципалитете и девять смертей коронавирусных больных.

Лидером по суточному приросту заболевших стал Нижневартовск, где заразились 64 человека, и Сургут – 49 новых случая.

Лечение от ковида сейчас проходят 5 787 человек. Состояние 181 пациента тяжелое, 121 подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

За весь период пандемии в Югре зарегистрировано 88 514 случаев новой коронавирусной инфекции, умерли 1 649 человек.