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Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Нижневартовске

Новые пункты вакцинации от COVID-19 в Нижневартовске расположат ближе к жилым районам

Дополнительные пункты вакцинации будут открыты в Нижневартовске
Фото: pixabay.com

В начале грядущей недели Нижневартовск пополнится новые пунктами вакцинации от коронавируса. Информацию об этом на городском оперштабе озвучила директор департамента по социальной политике Ирина Воликовская.

«Новые точки будут максимально приближены к жилым районам. Все это необходимо для того, чтобы избежать скопления людей, создать более комфортные условия для желающих поставить прививку», – рассказала глава ведомства.

Отмечается, что график работы и месторасположения опубликуют позже, вакцинация жителей также продолжится в поликлиниках.


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Сегодня в 10:58, просмотров: 41, комментариев: 0
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