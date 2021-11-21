РЖД закрывает 44 направления из-за низкого спроса

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит поезд Нижневартовск – Москва. Изменения коснутся еще 43 направлений из-за низкого спроса, однако при необходимости в расписание могут внести правки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму компании.

В документе ФПК просит закрыть продажу билетов в том числе на следующие поезда в указанные даты: