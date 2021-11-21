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РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва

РЖД закрывает 44 направления из-за низкого спроса

РЖД отменяет поезд Нижневартовск – Москва
Фото: pixabay.com

Федеральная пассажирская компания (ФПК, «дочка» РЖД) отменит поезд Нижневартовск – Москва. Изменения коснутся еще 43 направлений из-за низкого спроса, однако при необходимости в расписание могут внести правки. Об этом сообщает РБК со ссылкой на телеграмму компании.

В документе ФПК просит закрыть продажу билетов в том числе на следующие поезда в указанные даты:

  • № 4/3 Москва — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Экспресс») отправлением из Москвы с 23 ноября по 16 декабря, с 11 января по 13 апреля, из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 17 декабря, с 12 января по 14 апреля;
  • № 25/26 Санкт-Петербург — Москва (фирменный поезд «Смена/А.Бетанкур — двухэтажный состав») отправлением из Санкт-Петербурга с 24 ноября по 22 декабря, с 12 января по 24 мая, из Москвы с 25 ноября по 23 декабря, с 13 января по 25 мая;
  • № 92/91 Москва — Мурманск отправлением из Москвы 9, 12, 13, 14 января, из Мурманска 11, 14, 15, 16 января;
  • № 35/36 Санкт-Петербург — Адлер (поезд «Северная Пальмира») отправлением из Санкт-Петербурга с 15 января по 18 апреля, из Адлера с 17 января по 20 апреля;
  • № 709/710 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 13, 14, 15, 18, 20, 21, 22 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам, понедельникам, вторникам и средам;
  • № 703/704 Москва — Нижний Новгород (поезд «Стриж») отправлением из Москвы 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;
  • № 705/706 Нижний Новгород — Москва (поезд «Стриж») отправлением из Нижнего Новгорода 14, 18, 21 декабря, с 10 января по 31 марта по субботам и вторникам;
  • № 15/16 Волгоград — Москва с 17 января по 01 июня по дням курсирования, из Москвы с 18 января по 02 июня по дням курсирования;
  • № 617/618 Вологда — Санкт-Петербург (фирменный поезд «Белые ночи») отправлением из Вологды 30 ноября, 3, 7, 10, 14, 17 декабря, с 15 января по 29 апреля по дням курсирования, из Санкт-Петербурга 1, 4, 8, 11, 15, 18 декабря, с 16 января по 29 апреля по дням курсирования;
  • № 15/16 Челябинск – Москва, отправлением из Челябинска с 14 января по дням курсирования до отмены, из Москвы с 21 января по дням курсирования до отмены.

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Сегодня в 09:48, просмотров: 293, комментариев: 2
Комментарии:
Александр Наумов
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Сегодня в 10:40
И правильно делают. какой может быть спрос , когда билеты от 12 до 20 тысяч за место. Совсем ЖД обозрело, на самолете дешевле летать.
ieroglif8
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Сегодня в 11:46
Жаль, лучший поезд был. Правда, не в Москву, а на Урал и в Тюмень на нём ездили.
"Новый Уренгой-Москва" почему-то не отменяют (два поезда), хотя фирменный "Ямал" предлагает прокатиться за действительно высокую цену.
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