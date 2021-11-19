В Нижневартовске на улице Чапаева женщина не убедилась в безопасности маневра и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла днем 18 ноября.
По предварительным данным, при повороте налево водитель автомобиля «Киа» не предоставила преимущество в движении и совершила столкновение с автомобилем «Тойота». В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Киа» и пассажир «Тойоты», 44-летняя женщина, получили травмы, сообщили в отделе пропаганды ГИБДД Югры
В Нижневартовске в ДТП два человека получили травмы
В Нижневартовске женщина не уступила дорогу и попала в аварию
В Нижневартовске на улице Чапаева женщина не убедилась в безопасности маневра и спровоцировала дорожно-транспортное происшествие. Авария произошла днем 18 ноября.
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