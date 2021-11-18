В Нижневартовске у детского сада обитает свора бездомных псов

Возле детского сада в старой части Нижневартовска обжилась свора бездомных псов. Собак, прогуливающихся рядом с дошкольным учреждением в компании дамы с сумками, сняли очевидцы.

Видео опубликовано в паблике «Сейчас | Нижневартовск». На нем видно, как женщина с двумя огромными сумками идет в сторону гаражей, а больше десятка больших псов ее сопровождают. «И это все возле детского сада», - комментирует происходящее автор ролика.

В последнее время в Югре ухудшилась ситуация с безнадзорными животными. Псы на смерть загрызли 43-летнюю женщину в Лангепасе. Нападения дворняг на людей произошли и в других муниципалитетах. Так, в Сургуте – школьница пострадала от нападения собак, прикормленных местными жителями рядом с пешеходной дорогой.

Муниципальные власти усилили работу по отлову животных. В Нижневартовске только на прошлой неделе с улиц убрали 36 бездомных собак. Эксперты отмечают, что зачастую в трагедиях виноваты люди, которые прикармливают животных в жилых кварталах.

Подробнее о проблеме безнадзорных псов – здесь.