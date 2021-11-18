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Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга

В Нижневартовске готовят митинг против обязательной вакцинации и введения QR-кодов

Администрация Нижневартовска отказала антиваксерам в проведении митинга
pixabay.com

В Нижневартовске готовится митинг против обязательной вакцинации и введения QR-кодов. Заявку на его проведение в полицию и администрацию города подало нижневартовское отделение партии «За справедливость».

Согласно заявке, акция планируется 27 ноября на площади Нефтяников. Количество участников – не более тысячи человек.

«Цель митинга — привлечь внимание общественности о фактах нарушения прав и свобод граждан путем принуждения к вакцинации. Направить предупреждение властям о недопустимости нарушений Конституции РФ и Конвенции о защите прав человека и основных свобод», — говорится в уведомлении, направленном в горадминистрацию.

В мэрии Нижневартовска сообщили, что митинг не согласован. «Уведомление о проведении публичного мероприятия не согласовано в связи с нарушением ст. 7 ФЗ №54 "О собраниях, митингах, демонстрациях, шествиях и пикетированиях"», - уточнили в мэрии.

В УМВД по ХМАО – Югре, в свою очередь, предупредили об ответственности за участие в несанкционированных акциях. «Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться», - заявили в ведомстве.

В полиции пообещали «незамедлительно реагировать на правонарушения», а правонарушителей привлекать «к предусмотренной законом ответственности».

Ранее стало известно, что правительство РФ внесло в Госдуму законопроекты о внедрении системы QR-кодов на федеральном уровне. После этого протесты из-за QR-кодов и вакцинации против коронавируса начались по всей стране.


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Сегодня в 14:48, просмотров: 309, комментариев: 0
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