В колонии Нижневартовска шьют сорочки и пижамы для соцучреждений

В ИК-15 Нижневартовска на поток поставили пошив одежды для больниц и домов престарелых. В колонии 22 осужденных шьют женские и мужские халаты, сорочки, пижамы, постельное белье и специальную одежду для персонала. Еще более 50 человек готовятся стать профессиональными швеями и операторами швейного оборудования в следующем году, сообщили в пресс-службе УФСИН России по ХМАО-Югре.

За прошедший период 2021 года осужденные изотовили более 5 тысяч швейных изделий на общую сумму свыше 3, 2 млн руб. Заказы в колонию поступили от домов-интернатов для престарелых и инвалидов, реабилитационных центров, комплексных центров социального обслуживания населения, а также окружных диспансеров и больниц.

Осужденные в нижневартовской колонии заняты не только шитьем и кройкой. Они также работают в цехах металлообработки и деревообработки, изготавливают продукты питания, а в летний период выращивают овощи, зелень и рассаду для цветов.

«Привлечение осужденных к труду является не только возможностью для официального заработка, но и является способом выплаты алиментов и оплаты исковых требований, которые образовались в результате совершения преступлений», - отметили в пресс-службе ведомства.