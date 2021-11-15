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Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года

Больницу в Нижневартовске, которую строят более 10 лет, планируют сдать в 2022 году

Больницу-долгострой в Югре обещают сдать во втором квартале 2022 года
"Единая Россия" в ХМАО

Завершение строительства многопрофильной центральной больницы на 1 100 коек в Нижневартовске запланировано на второй квартал 2022 года. Об этом сообщила губернатор Югры Наталья Комарова в ходе большой ежегодной пресс-конференции сегодня, 15 ноября.

«Сейчас на объекте ведутся отделочные работы, идет закуп и поставка медицинского оборудования. Готовность несданной в эксплуатацию части объекта — 75 процентов. Подрядчиком, который ведет строительство объекта, правительству Югры отправлен откорректированный график по выполнению работ со сроком завершения — второй квартал 2022 года», — сказала глава региона.

Возведение медучреждения продолжается уже более десяти лет. Сроки запуска неоднократно переносились из-за изменений технических регламентов. В 2017 году строительство больницы приостановили из-за споров вокруг подрядчиков, позже работы возобновились. Менялась и стоимость строительства медучреждения. По данным окружных властей, в целом на возведение медучреждения направлено свыше 9,1 млрд рублей. Правда, по словам Натальи Комаровой, несмотря на этот рост, при пересчете на квадратный метр стоимость строительства этого объекта находится на невысоком для России уровне.


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Сегодня в 17:46, просмотров: 269, комментариев: 0
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