В Нижневартовске из-за электронной сигареты сгорела квартира

В воскресенье, 14 ноября, произошел пожар в квартире на улице Интернациональная Нижневартовска. Сообщение о пожаре поступило в 4.15 утра. На месте происшествия работали четыре пожарных расчета, с огнем удалось справиться за четыре минуты.

«В результате пожара огнем уничтожены личные вещи в прихожей, квартира закопчена продуктами горения по всей площади. Площадь пожара составила три квадратных места. Ущерб устанавливают дознаватели. Причина пожара – аварийная работа электронной сигареты, находящейся в кармане куртки», - рассказали в пресс-службе ОФПС-5.

Специалисты отметили, что это уже не первый случай, когда причиной пожара является литий-ионные аккумуляторы: «Данные пожары характерны внезапностью и взрывным распространением огня из-за выделения большого количества тепла».