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МЧСникам Пермского края пришлось спасать нижневартовских куриц из перевернутой фуры

Фура с нижневартовскими курами перевернулась в Пермском крае

МЧСникам Пермского края пришлось спасать нижневартовских куриц из перевернутой фуры
Фото: МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае опрокинулась фура с восемью тысячами куриц – их везли на Нижневартовскую птицефабрику. Инцидент произошел 9 ноября в 12 километрах от города Чусовой на автодороге Кунгур – Соликамск, сообщение в экстренные службы поступило от директора компании.

Птиц пришлось перегрузить на другой автомобиль, так как они могли погибнуть.

«В помощи принимали участие сотрудники, работники 67 и 46 пожарно-спасательных частей 27 пожарно-спасательного отряда, спасатели Чусовского поисково-спасательного отряда, а также 3 человека гражданских. Работы проводились до 00 часов 30 минут 10 ноября. Прибывшая фура уехала с птицей по направлению в город Нижневартовск», – сообщает пресс-служба МЧС по Пермскому краю.


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Сегодня в 11:39, просмотров: 232, комментариев: 0
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