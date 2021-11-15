Напавший на доктора частной клиники вартовчанин пойдет под суд

В Нижневартовске завершилось расследование уголовного дела о нападении на доктора частной клиники «А-Мед». 30-летнему обвиняемому грозит наказание по статье «хулиганство».

«Следствием установлено, что 21 сентября 2021 года обвиняемый находился в помещении частной медицинской клиники «А-мед» в Нижневартовске. Его супруга проходила медосмотр в указанной клинике у врача-дерматолога. Грубо нарушая общественный порядок и используя надуманный повод о посягательстве на неприкосновенность его супруги медицинским работником, который проводил ранее ее осмотр, он прошел в кабинет врача, подошел к нему и начал громко кричать, выражая недовольство по осмотру жены. После этого он нанес последнему множественные удары руками и ногами по различным частям тела. В результате врачу причинен легкий вред здоровью», - рассказали о выводах следствия в пресс-службе окружного надзорного ведомства.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Напомним, инцидент вызвал широкий общественный резонанс. Обвиняемый во время допроса настаивал, что доктор сделал его жене комплимент, и отказывался признавать свою вину.

За хулиганство ему грозит до пяти лет лишения свободы.