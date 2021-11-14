На дорогах Нижневартовска установили новые комплексы фотовидеофиксации

В середине ноября в Нижневартовске введут в эксплуатацию четыре новых комплекса фотовидеофиксации на перекрёстках улиц: Ленина - проспект Победы, Интернациональная - Дзержинского, Мира - Дзержинского, 60 лет Октября - проспект Победы.

Заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях объяснил, что данные перекрестки являются устойчивыми очагами аварийности. Так, например, на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы за два года произошло семь ДТП с тяжелыми последствиями.

«В связи с высокой аварийностью на данных перекрестках по поручению исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко и по поручению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города смонтированы и готовы к работе восемь комплексов и 56 видеокамер, позволяющих фиксировать различные нарушения. Теперь в Нижневартовске системой фотовидеофиксации оборудованы 17 перекрестков, которые включают в себя 246 камер. Таким образом, системой безопасности охвачены все крупные перекрестки в нашем городе», - пояснил Сергей Лях.