16+
Логотип Сиапресс
USD  71,8118   EUR  82,2173  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат»

На дорогах Нижневартовска установили новые комплексы фотовидеофиксации

​За аварийными перекрестками Нижневартовска будет следить «большой брат»
Фото: n-vartovsk.ru

В середине ноября в Нижневартовске введут в эксплуатацию четыре новых комплекса фотовидеофиксации на перекрёстках улиц: Ленина - проспект Победы, Интернациональная - Дзержинского, Мира - Дзержинского, 60 лет Октября - проспект Победы.

Заместитель директора департамента ЖКХ администрации города Сергей Лях объяснил, что данные перекрестки являются устойчивыми очагами аварийности. Так, например, на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы за два года произошло семь ДТП с тяжелыми последствиями.

«В связи с высокой аварийностью на данных перекрестках по поручению исполняющего обязанности главы города Дмитрия Кощенко и по поручению комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации города смонтированы и готовы к работе восемь комплексов и 56 видеокамер, позволяющих фиксировать различные нарушения. Теперь в Нижневартовске системой фотовидеофиксации оборудованы 17 перекрестков, которые включают в себя 246 камер. Таким образом, системой безопасности охвачены все крупные перекрестки в нашем городе», - пояснил Сергей Лях.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 17:05, просмотров: 215, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт или зарегистрироваться


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. ​Форум «ЮграТур» проходит в Ханты-Мансийске в двадцатый раз 1057
  2. ​Прямые эфиры Натальи Комаровой за год собрали более четырех миллионов просмотров 956
  3. ​Автовокзал Сургута могут размеcтить на ж/д 762
  4. ​В Сургуте снесли старейшее кафе. Горожане недовольны 733
  5. ​Более пяти тысяч югорчан лечатся от коронавируса 582
  6. ​В Югре начали строить зимники и ледовые переправы 536
  7. Коллектор заплатил штраф за психологическое давление на югорчан 530
  8. ​Что с людьми делает рак, как его лечат в современном мире, и как отличить настоящий онкоскриннинг от маркетингового обмана // ВИДЕО 530
  9. ​Наталья Комарова даст большую пресс-конференцию 423
  10. ​Банк России оценит доверие россиян к финансовым услугам 373
  1. ​Зрелище не для слабонервных: югорский врач показал последствия ковида 4946
  2. Сургутские общественники оказались против приезда Инстасамки 4242
  3. В Нижневартовске столкнулись автобус и эвакуатор // ВИДЕО 3496
  4. ​В Нижневартовске для пожилых граждан открыли специальный пункт вакцинации 3386
  5. ​Жители Нефтеюганска смотрят на город и вспоминают о Ходорковском 3139
  6. ​В Нижневартовске коммунист получил штраф за свастику из фильма 2961
  7. В Нефтеюганске пьяный лихач на иномарке вылетел в кювет и перевернулся 2932
  8. Роскомнадзор ищет секс и мат в кино 2821
  9. ​Главу «Нефтесервиса» из Нижневартовска задержали в Сочи 2402
  10. В Сургуте на ребенка, идущего в школу, напали злые собаки 2339
  1. Замглавы Нефтеюганска арестована за взятки 9226
  2. ​В Нефтеюганске вынесли приговор главарю банды за попытку ограбить Роснефть 8886
  3. ​В Нефтеюганске подвал жилого дома заливает фекалиями. Коммунальщики открыли дверь, чтобы проветрить 8508
  4. ​Покуда жив-здоров... 8362
  5. ​Кабинеты вакцинации в Нижневартовске перешли на усиленный режим работы 7132
  6. ​Автомобилист насмерть сбил югорчанина на проезжей части 7103
  7. ​Легковушка влетела под фуру на трассе под Нефтеюганском, погиб человек 6989
  8. С 8 ноября кандидаты в мэры Нижневартовска могут начать подавать документы 6970
  9. Юганец убил знакомого за непристойное поведение 6895
  10. ​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки» 6873

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика