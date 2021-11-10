Утром в среду, 10 ноября, в дачном поселке «Импульс» Нижневартовска сгорел дом. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть в 7.56, через девять минут на место прибыли три пожарных расчета.

«На момент прибытия подразделений пожарной охраны происходило открытое горение внутри дачного дома с угрозой распространения огня на рядом стоящие строения. Пожар ликвидирован через 14 минут после прибытия подразделений пожарной охраны. В результате пожара огнем повреждена внутренняя отделка дома по всей площади (30 м.кв), мансарда закопчена продуктами горения», - рассказали в пресс-службе ОФПС 5.

Ущерб и причину пожара устанавливают дознаватели ОНДиПР.