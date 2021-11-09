В Нижневартовске коммуниста обвинили в пропаганде нацизма

Коммунист из Нижневартовска Дмитрий Смоков был обвинен в пропаганде нацизма. Поводом для судебного разбирательства стал опубликованный восемь лет назад кадр из фильма «Сид и Нэнси», на котором Сид Вишес был в футболке с коловратом, который выглядит, как фашистская свастика.

Коммунист свою вину не признал. Адвокат Дмитрия Смокова рассказал корреспонденту 7x7, что срок давности привлечения его подзащитного к административной ответственности истек. Суд все-таки признал коммуниста виновным, и назначил штраф в тысячу рублей.

«В эти дни я активно готовился к выборам в городскую думу, куда баллотировался от местного отделения КПРФ, членом которой я являюсь. И по странному совпадению именно в эти дни я судился с оппонентом от другой партии, подавал иски за нарушения, которые он допускал в избирательной кампании. Поэтому вполне допускаю, что сейчас мне, возможно, просто мстят», – рассказал Дмитрий Смоков.

Отмечается, что, если решение суда вступит в законную силу, коммунист больше не сможет учувствовать в выборах.