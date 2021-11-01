Жительницам Нижневартовска предлагают сделать маникюр с QR – кодом

Теперь в Нижневартовске можно сделать маникюр с QR – кодом. Информация об этом появилась в паблике «Хвастайся Нижневартовск» соцсети «ВКонтакте».

PR-специалист из Нижневартовска и стилист Наталья Гареева одной из первых попробовала необычную услугу. Так же удалось протестировать эту задумку. Все работает отлично.

Мнения пользователей разделились. Кто-то говорит, что это очень удобно, а кто-то сравнивает QR – код с клеймом. Пользователи говорят, что проще поставить QR –код на заставку телефона.

Чтобы не терять свой сертификат о вакцинации, советуем прочитать наш обзор.