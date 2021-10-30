В Нижневартовске объявили конкурс по отбору кандидатов в градоначальники

В Нижневартовске объявили конкурс по отбору кандидатур на должность мэра. Все желающие могут подать заявление и документы с 8 по 23 ноября в муниципальной думе. Для этого необходимо принести:

1.Копию документа, удостоверяющего личность.

2.Копии документов, подтверждающих указанные в заявлении сведения об образовании.

3.Копию документа, подтверждающего статус депутата (при наличии).

4.Копию документа о смене фамилии, имени, отчества (при наличии).

5.Копию трудовой книжки, заверенная по месту работы или копия трудовой книжки с одновременным предоставлением оригинала.

Документы нужно предоставлять с оригинальном, чтобы заверить копии. Также необходимо предоставить сведения о доходах, имуществе, расходах кандидата и его супруга/супруги. Сам конкурс состоится 3 декабря.