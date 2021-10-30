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​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки»

Участница шоу «Пацанки» из Нижневартовска заявила о нападении

​В Нижневартовске фанатки напали на экс-участницу шоу «Пацанки»
Фото: «Пацанки»

Экс-участницу шоу «Пацанки» из Нижневартовска Ксению Булат подверглась нападению неизвестных женщин. По словам пострадавшей, к ней и ее мужу подошли две незнакомки и в грубой форме попросили сфотографироваться. Булат отказала, но дебоширок такой ответ не устроил – они начали преследовать горожанку и ее супруга. Об этом рассказали в Telegram-канале «Mash».

«Когда мы стояли на кассе, в фойе магазина нас поджидали две пьяные, незнакомые мне дамы, которые в агрессивной форме, с матами, грубо просили со мной фотографироваться. На что получили отказ», — заявила Булат, отметив, что после этого завязалась драка, из-за которой она травмировала палец.

СМИ сообщают, что горожанка уже написала заявление в полицию, силовики проводят проверку.


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30 октября в 13:29, просмотров: 2115, комментариев: 1
Комментарии:
Швондер.
не нравится
30 октября в 15:26
Спасибо не сожгли. А надо бы

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