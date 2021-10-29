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Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно

Собственника заброшенного здания на улице Пионерской в Нижневартовске привлекли к ответственности

Нижневартовскую заброшку на улице Пионерской хотят переделать в музей, но безуспешно
Фото: www.n-vartovsk.ru

На заседании думского комитета Нижневартовска подняли вопрос о судьбе заброшенного здания по адресу улице Пионерская, 33. Собственник категорически против безвозмездно передавать дом муниципалитету, а городские власти в рамках бюджетного законодательства не могут выкупить дом, так как он непригоден для эксплуатации.

«Напомню, что это здание историческое, поэтому хотелось бы его сохранить. Одно из предложений – сделать в нём музей. Результата пока нет. Здание в центре города стоит с выбитыми окнами, заброшенное… Столько времени уже прошло, а ничего не предпринято. Нужен результат!» – сказал депутат думы города Сергей Землянкин.

Владельца заброшенного здания привлекли к ответственности за ненадлежащее состояние имущества. По словам председателя думы Алексея Сатинова, проработка вопроса продолжится, потому что объект в таком непрезентабельном виде не должен оставаться в центре города.


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29 октября в 12:58, просмотров: 1811, комментариев: 0
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