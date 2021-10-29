Неопытный водитель устроил тройное ДТП в Нижневартовском районе

Неопытный водитель, получивший права менее года назад, стал причиной ДТП в Нижневартовском районе. По сообщениям окружного отделения ГАИ, на 31 километре трассы «Нижневартовск – Радужный» 23-летний водитель «Тойоты» выехал на встречку и столкнулся с «Фольксвагеном» и «Ниссаном». Виновник аварии и пассажирка иномарки получили травмы.

«Госавтоинспекция Югры обращается к «начинающим водителям»: помните, что автомобиль – источник повышенной опасности и управляя им необходимо строго соблюдать Правила дорожного движения. По возможности исключите вождение в ночное время суток. Соблюдайте скоростной режим. Высокая скорость движения увеличивает, как вероятность совершения ДТП, так и тяжесть его последствий», – сообщает ведомство.